中国外務省の報道官は、ニューヨーク・タイムズの記者の居留許可を抹消し、事実上、国外退去処分したことを明らかにしました。ニューヨーク・タイムズのイベントに台湾の頼清徳総統がビデオ出演したことを受けての措置とみられています。中国外務省の林剣報道官は1日の会見で、ニューヨーク・タイムズの記者について、取材手法に問題があったとして居留許可を取り消したことを明らかにしました。事実上の国外退去処分です。ニュー