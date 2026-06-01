将棋の豊島将之九段（36）と、お笑いコンビ・錦鯉（長谷川雅紀、渡辺隆）が6月1日、東京・千駄ヶ谷の将棋会館で行われた「J:COM杯 3月のライオン 子ども将棋大会」第15回大会開催記念PRイベントに登場。豊島九段が絶対王者・藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）に対する素直な思いを明かし、会場を和ませる一幕があった。【画像】異色のコラボ!?で見せた豊島九段と錦鯉の笑顔（複数カット）錦鯉が「王将」「歩兵