自民党は地方選で支援候補が敗北するケースが目立っていたが、新潟県知事選で支持した現職花角英世氏が3選を決め、安堵が広がった。9月の沖縄県知事選や来春の統一地方選に向けた準備を進め、必勝を期す構えだ。野党は原発政策を巡り足並みが乱れ、連携に課題を残した。自民の鈴木俊一幹事長は1日の記者会見で「新潟では現職の手堅さが評価された。次は沖縄知事選でぜひとも勝利を収めたい」と強調した。東京電力柏崎刈羽原