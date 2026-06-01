俳優の前田旺志郎（25）が1日、自身のインスタグラムを更新し、芸能事務所「ブルーレーベル」に所属したことを報告した。「ご報告です。いつも応援いただき誠にありがとうございます」と書き出すと、「この度、私前田旺志郎はBLUE LABEL に所属させていただく事となりました」と報告。「これからも役者として日々精進していく所存でございますので、引き続き応援のほど何卒よろしくお願いいたします」と抱負を記した。旺志