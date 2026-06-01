小泉防衛大臣が日本を「新型軍国主義」と批判する中国に対し、「虚偽の主張」だと反論したことについて、中国外務省の報道官は「言いがかりをつけて誤解を招こうとしている」と反発しました。中国外務省の林剣報道官は今月1日の会見で、高市政権について「中距離・長距離の攻撃型ミサイルの配備を加速し、戦後の国際秩序に挑戦しようとしている」と改めて主張。そのうえで、小泉大臣の発言を次のように批判しました。中国外務省