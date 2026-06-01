1日の参議院決算委員会で、日本維新の会の嘉田由紀子議員が女性の労働参画と子育ての問題について質問した。【映像】復職で生涯2億円差 嘉田氏が両立支援訴え （実際の映像）嘉田議員は「決算委員会はまさに予算、お金の使い方の結果も見るものですから、私自身は少し長期的な視点で女性の労働参画について質問したい」と切り出し、「女性の有業率が高いところは出生率が高い」という昨年12月3日の参議院決算委員会での議論に