東京電力福島第1原発。（左から）1号機、2号機、3号機＝2月東京電力は1日、福島第1原発2号機の使用済み核燃料プールの燃料取り出し作業を2日に始めると明らかにした。2028年度にかけて、全615体を構内の共用プールに移す。重大事故を起こした1〜4号機のプールの燃料取り出しは、既に完了した3、4号機に続き、3基目となる。2号機のプールには、使用済み燃料587体と未使用の燃料28体が入っている。東電は原子炉建屋の隣に設置し