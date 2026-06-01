映画監督で脚本家の福田雄一氏（57）が、5月31日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）にリモートでVTR出演し、俳優・賀来賢人（36）の初舞台作品でのエピソードを披露した。福田氏が脚本を担当、賀来が出演した映画「ぼくたちと駐在さんの700日戦争」（08年公開）以来、20年近い付き合い。11年には脚本などを手掛けた舞台「スマートモテリーマン講座」で、賀来が安田顕とのダブル主演に起用された。しかし、当時の