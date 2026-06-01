news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「路線バスでトラブル“切りつけ”『新聞読む音うるさい』男逮捕」についてお伝えします。◇◇◇6月1日午前10時すぎ、東京都大田区のバス停で起きた切りつけ事件。事件のおよそ1時間半後。現場から1キロほど離れた場所で逮捕されたのは石井富夫容疑者、75歳。バスの中で何があったのでしょうか。警視庁によりますとバスの中で男性が新聞を読んでいたところ、石井容疑者がその音を