お得なアイテムが目白押しの「Amazonスマイルセール」も、残すところ明日6月2日（火）23:59までとなりました！みなさん、買い忘れはありませんか？Holdm サイドテーブル キャスター付き「せっかくのセールだし、何か生活が豊かになるものを買いたい…」と思っている読書家のみなさん、大正解のアイテムがあります。それが、ベッドでの読書をサポートしてくれるサイドテーブルです。手が疲れない絶妙なポジションに本を置けたり