中国電力島根原発2号機（手前）。奥は1号機＝2024年11月、松江市島根原発2号機（松江市）の原子炉内で燃料を支える金具に不備があった問題で、中国電力は1日、金具の不備によって冷却水の量が変動した結果、燃料の冷却機能に関する社内の基準を満たしていない事態が約30年間で度々起きていたと明らかにした。燃料の健全性に問題はなかったと説明している。中国電によると、社内の基準を下回っている状態が続くと、冷却水による