田部井淳子さん【ニューデリー共同】1975年に女性初のエベレスト登頂に成功し、2016年に77歳で死去した登山家田部井淳子さんの実話に基づく映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」が5月31日、ネパールで開かれたカトマンズ国際山岳映画祭で「観客賞」を受賞した。映画は昨年公開され、主演は吉永小百合さん、監督は阪本順治さん。エベレスト登頂に成功したものの、晩年にがんを患う主人公が夫や親友らに支えられ、富士登山を