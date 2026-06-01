元日向坂４６で女優の影山優佳が３１日に自身のＳＮＳを更新。インスタグラムには「ワールドカップ前最後の親善試合という大切な一戦、日本はアイスランドに勝利をおさめました本日はなんと…！様々なご縁があり、貴重な機会をいただきまして、現地で観戦することが叶いました！」とつづり、同日にＭＵＦＧ国立で行われたサッカーの国際親善試合、日本−アイスランド戦をスタンドから観戦する様子を投稿した。Ｘ（旧ツイッタ