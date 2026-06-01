◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝６月１日東京の芝１６００メートルはスタートから３コーナーまで５００メートル以上の直線距離があるため、枠順の有利不利がほとんどない。それぞれの馬が能力を発揮しやすい舞台で行われる安田記念は、「やっぱり強かったか」と実力を再確認する結果に終わることが多い。ちょうど１０年前の１６年はロゴタイプが１３年の皐月賞以来、実に１７戦ぶりの