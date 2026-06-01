違法薬物を使用したなどとして、麻薬取締法違反（所持・使用）に問われた音楽デュオ「ＤｅｆＴｅｃｈ（デフテック）」の西宮佑騎被告（４５）の初公判が１日、東京地裁（室橋秀紀裁判官）であった。被告は罪状認否で「間違いありません」と起訴事実を認めた。検察側は拘禁刑２年を求刑。弁護側は執行猶予付きの判決を求め、即日結審した。判決は１１日。起訴状によると、被告は２月２日、東京都渋谷区の自宅で乾燥大麻約