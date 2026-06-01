卓球Ｔリーグ男子の岡山は１日、松島輝空（そら）と２０２６―２７年シーズンの契約を結んだと発表した。１９歳の松島は今年１月の全日本選手権でシングルス２連覇を達成。先月の世界卓球では団体で準優勝など国内外の大舞台を経験している。岡山には世界ランク２位の張本智和（トヨタ自動車）も在籍している。松島はチームを通じ「このたび、岡山リベッツに入団させていただくことになりました松島輝空です。岡山リベッツとし