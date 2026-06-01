東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストでプロレスラーのウルフアロン（３０）が５月３１日、出身地の東京都葛飾区で開催された区民春季柔道大会「ウルフアロン杯」にゲスト出席した。２４年パリ五輪までウルフの付け人を務めた宇田川力輝さん（２８）が“引退試合”として三段男子の部に出場。２勝を上げて決勝まで進んだものの最後は一本負けし、準優勝で畳を去った。ウルフと２学年後輩の宇田川さんは小学生時代に春日柔