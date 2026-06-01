現在開催中の「Amazonスマイルセール」に伴い、6月2日（火）23:59までの期間限定で、講談社の名作・話題作が一律499円となる驚異のセールが実施されています。「書くこと」の哲学今回は、世間のトレンドやビジネスのヒントが詰まった「新書大賞」ノミネート作品をはじめ、今まさに売れている人気作を厳選してご紹介します。文庫本1冊よりも安い499円なら、気になっていたジャンルにも気軽に挑戦できるはず。明日のセール終了ま