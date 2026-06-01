現在開催中の「Amazonスマイルセール」に伴い、6月2日（火）23:59までの期間限定で、講談社の名作・話題作が一律499円となる驚異のセールが実施されています。今夜、すベてのバーで今回はその中から、中島らもの伝説的傑作『今夜、すべてのバーで』や遠藤周作の『深い河』をはじめ、「499円で買えるのが信じられない一生モノの5作品」を厳選してご紹介します。明日までの限定価格、今すぐ本棚へ迎え入れましょう！■今夜、すベ