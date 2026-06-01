現在開催中の「Amazonスマイルセール」に伴い、6月2日（火）23:59までの期間限定で、講談社の名作・話題作が一律499円となる驚異のセールが実施されています。占星術殺人事件改訂完全版今回は、その膨大な対象作品の中から、映画化で話題を呼んだ『ミステリーアリーナ』をはじめ、今すぐ読むべき傑作ミステリを厳選してご紹介します。終了直前の駆け込み購入にも間に合う、絶対にハズさない名作ラインナップをチェックしていき