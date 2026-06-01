世界最強のロックバンド、ザ・ローリング・ストーンズのギタリストであるキース・リチャーズ（８２）に初めてのひ孫が誕生した。孫娘でモデルのエラ・リチャーズが第１子誕生を発表したもので、子供は女の子で名前はルナだという。英紙サンが１日、報じた。週末に３０歳の誕生日を迎えたエラは、自身のインスタグラムで、生まれてくる赤ちゃんの名前と性別とともに、このうれしいニュースを発表した。愛らしい写真の中で、エ