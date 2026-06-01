RIIZEが、日本ファンミーティングへの期待を高めた。RIIZEにとって2度目となる日本ファンミーティング「RIIZE JAPAN FANMEETING 2026 RPG - RIIZE PLAYING GAME -」の開催に先駆けて、特設サイトがオープンした。【写真】ショウタロウ、東京で“メロ男”ビジュアル今回のファンミーティング「RIIZE JAPAN FANMEETING 2026 RPG - RIIZE PLAYING GAME -」は、“RPG”をコンセプトにゲームの世界に入り込み、ファンと一緒に楽しめるゲ