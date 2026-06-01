台風6号は明日2日から3日(水)にかけて、西日本から東日本の南岸付近を進む見込みです。台風や前線の影響で、太平洋側の南東斜面を中心に降水量が多くなるおそれがあります。台風接近時は暴風が吹き荒れるおそれもあり、厳重な警戒が必要です。交通への影響が予想されるため、予定の変更なども視野に、台風への備えをしておきましょう。台風6号2日〜3日は西〜東日本の南岸を進む予想台風第6号は、1日17時には那覇市の西南西にあっ