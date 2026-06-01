財務大臣・参議院議員の片山さつき氏が1日午後8時に配信される月刊美容誌『美ST』のYouTubeチャンネル『美ST公式チャンネル』に出演する。【写真】超貴重…空手着で型のポーズを見せる片山さつき氏動画は、私物バッグとその中身を紹介するパートと、さまざまな質問に答えるパートの二部構成。「最近はあまり買いに行けていないので」と語りながらも、長年の愛用品や、忙しい毎日を快適に過ごす工夫が詰まったアイテムを紹介