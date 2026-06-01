徳島県庁＝2020年10月、徳島市万代町1丁目1番地徳島県が建設を計画しているホールを巡り、計画の経緯を知ってもらおうと建築家の団体が徳島市内で企画した展覧会について、県が会場を運営する事業者に貸し出し中止を要請していたことが1日、分かった。県によると会場の貸しスペースは県有地にある。展覧会は日本建築家協会徳島地域会が企画。従来の計画に基づいて作られた建物模型などを展示し、計画変更までの経緯を知っても