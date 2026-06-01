女優の伊藤蘭(71)が1日、自身のインスタグラムを更新。長女・趣里（35）をゲストに招いた自身コンサートツアーの東京公演2日間を終えたこと報告した。伊藤は「昨夜の公演にて東京2daysが無事に終了しました」と報告。集まったファンやバンドメンバーへの感謝と共に「趣里もありがとうー」とつづり、伊藤と趣里をバンドメンバーが囲む集合ショットを披露した。趣里は昨年8月に元「BE:FIRST」のRYOKIこと三山凌輝との結婚と