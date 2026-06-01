ベトナムで質屋店舗約1000軒を展開するF88は、年内にホーチミン証券取引所での株式上場を計画している。F88はベトナムで質屋に付きまとっていた「うさん臭い」イメージを払拭し、さらにほとんどが家族経営だった質屋業界で大規模なチェーン展開を成功させた業界の「革命児」だ。東南アジアではベトナム以外にも広い範囲で、質屋業界の大変革が進んでいる。香港誌の亜洲週刊が伝えた。F88の創業は2013年だった。創業者のフン・アイ