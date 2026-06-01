近年、ハーゲンダッツの中国本土での店舗数は明らかに縮小しています。ハーゲンダッツの公式ミニプログラムによると、5月29日現在、ハーゲンダッツは中国本土に171店舗を持っています。2025年6月と比較すると、店舗数は92店舗減少しています。ハーゲンダッツの幹部は2021年9月、世界にはハーゲンダッツの店舗が6、700店舗あり、中国だけで400店舗を占めていると明らかにしました。また、ハーゲンダッツの公式サイトによると、ハー