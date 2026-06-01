登場からおよそ4年、シビック タイプRに異変？2022年9月に発売されたホンダ「シビック タイプR」は、「シビック」をベースにしたハイパフォーマンスモデルです。現行モデルとなる「FL5型」は、1997年に登場した「EK9型」から数えて6代目にあたります。【動画】超カッコイイ！ これが”最速”のホンダ「シビック“タイプR”」です！ 動画で見る！ボディサイズは、全長4595mm×全幅1890mm×全高1405mmとなっており、先代である