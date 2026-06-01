「スターバックス」は、6月5日（金）から、初夏にぴったりの「ハニー バナナ フラペチーノ」を、全国の店舗で発売する。【写真】「もったいないバナナ」を使った「バナナ アフォガート フラペチーノ」と飲み比べはいかが？■「もったいないバナナ」を使用今回登場するのは、バナナ本来のまろやかな甘みに、はちみつのコクのある甘さを重ねた贅沢な1杯。本商品は、皮の傷やサイズ等が理由で規格外とされてしまう「もったいな