台風が接近している現在の沖縄・那覇の様子を伝えてもらいます。那覇市にある琉球放送の本社前です。現在の那覇市は、雨や風ともに少し弱まっています。しかし、きょう午後3時50分ごろ、うるま市では6月の観測史上最大となる最大瞬間風速40.6メートルが観測されました。強い風にあおられ転倒するなどし、JNNの調べでは、これまでに少なくとも6人が軽傷を負っています。このあと、沖縄地方に台風6号が最接近する見込みで、雨・風と