栃木県で女性が殺害された強盗殺人事件をめぐり、事件を主導したとみられる48歳の男が警察に公開手配されています。男の元勤務先の同僚がJNNの取材に応じ、「東南アジアでの怪しい仕事を持ちかけられた」などと証言しました。栃木県で起きた強盗殺人事件を主導したとして公開手配されている、益田和彦容疑者（48）。成田空港から中国を経由して東南アジアに逃亡した可能性があり、警察は旅券返納命令を出すよう外務省に要請。命令