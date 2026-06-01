2023年に施行された性的マイノリティへの理解を促す「LGBT理解増進法」に基づいて政府がまとめた基本計画の原案が自民党の会合で了承されました。「LGBT理解増進法」は、性的少数者への理解増進に向け、国や地方公共団体の役割を明記したものですが、これまで国民への理解増進を計画的に進める基本計画が策定されていませんでした。きょう（1日）、政府が自民党の会合で示した基本計画の原案では、LGBTなど性的少数者をめぐって「