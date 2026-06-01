【あすの天気】台風6号は沖縄に接近しています。火曜日未明にも奄美に接近する予想で、奄美では火曜日明け方〜昼前にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあります。また、九州には火曜日の朝から台風が接近する予想です。特に南東からの風が斜面にぶつかることで、九州の南東側の地域では雨の量が増えそうです。宮崎や鹿児島では、火曜日夕方にかけて線状降水帯が発生するおそれも出ています。今の