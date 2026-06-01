神奈川県警・戸部警察署の1日署長に俳優の森山未唯さんが就任し、電車内の痴漢被害撲滅を呼びかけました。森山未唯さん「私は1日警察署長として次のことを宣言します。ひとつ、痴漢や盗撮は卑劣な犯罪です」戸部署の1日署長に就任したのはTBSテレビ「水曜日のダウンタウン」の人気企画、「名探偵津田」に出演する俳優、森山未唯さんです。森山さんは、県警の公式アプリ「かながわポリス」に搭載された痴漢撃退機能を紹介。森山未唯