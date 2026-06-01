FIFA ワールドカップのカタール⼤会(2022年)終了から今⼤会直前までの⽇本代表の“成⻑”と“進化”の軌跡を収めた映画、「SAMURAI BLUE Project for FIFA World Cup 2026™『ONE CREATURE』無数の個性、ひとつの⽣きもの。」のキックオフ特別試写会舞台挨拶が行われ、ウカスカジーのGAKU-MCさん、JO1の白岩瑠姫さん、INIの郄塚大夢さん、ペナルティのヒデさん、そして日本サッカー協会