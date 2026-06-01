ボートレース三国の「スカパー！・JLC杯ルーキーシリーズ第12戦」が、2日に開幕する。5月31日の浜名湖ボートレースオールスターで丸野一樹がSG初制覇。直系の弟子になる藤原仙二（22＝滋賀）は「凄いですね。でも当日の夜に会った時は、もうかなり疲れていましたけど」と師匠を気遣いながらも、いい刺激をもらったようだ。いつか同じ舞台で…というのは大きな目標になるが「まだ自分はそこまでのレベルではないので、今でき