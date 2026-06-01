【ワシントン＝阿部真司】米紙ニューヨーク・タイムズは５月３１日、米中央軍がホルムズ海峡で民間船舶の通航を水面下で支援していると報じた。支援を受けた船舶は約３週間で７０隻程度に上るという。船舶に安全確保策を助言しているとみられる。具体的な手法は明らかになっていないが、同紙によると、支援を受けた船舶はイラン側の攻撃を避けるため、ＧＰＳ信号を基にした「船舶自動識別装置（ＡＩＳ）」の電源を切り、イラン