第63回ギャラクシー賞のテレビ部門で個人賞を受賞した岡山天音さん＝1日午後、東京都内2025年度に放送した優れた番組を顕彰する第63回ギャラクシー賞の贈賞式が1日、東京都内で開かれ、テレビ部門の大賞にNHK、WOWOW「八月の声を運ぶ男」が選ばれた。個人賞はドラマ「ひらやすみ」（NHK）などの演技が評価された俳優の岡山天音さん（31）が受賞した。各部門の大賞は、ラジオ部門が青森放送「RAB耳の新聞スペシャル寄宿舎放送