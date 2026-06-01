お笑い芸人コンビ、錦鯉の長谷川雅紀（54）渡辺隆（48）が1日、東京都内で行われた「J:COM杯3月のライオン子ども将棋大会第15回大会開催記念イベント」に、棋士の豊島将之九段（36）とともに登壇した。同大会が今年で15回目を迎えることにちなみ、結成15周年の錦鯉コンビが盛り上げ役として参加。長谷川は「歩兵」、渡辺は「王将」の駒を模したかぶり物を着用し、15年前の思い出話や、大会参加予定者の小中高生からの質