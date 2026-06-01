台風6号は、暴風域を伴い沖縄本島地方に接近しています。暴風域に入っている沖縄・那覇市から沖縄テレビ・譜久村司記者が中継です。那覇市の沖縄テレビ本社前から、屋根のある場所で安全を確保してお伝えします。1日午後5時55分現在、沖縄本島地方は暴風域に入っていますが、雨風ともに先ほどから少し弱まっていて、台風の目に近い位置にあるとみられます。沖縄本島に台風が直撃するのは2023年の8月以来約3年ぶりです。那覇市では1