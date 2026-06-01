アメリカ商務省は、エヌビディアなどの最先端のAI半導体を対象に輸出規制を厳格化しました。規制をかいくぐり第三国を経由して、中国系企業に流出するのを防ぐのが狙いです。【映像】米政府 最先端AI半導体の輸出規制を厳格化最先端のAI半導体をめぐってはトランプ政権がバイデン前政権の定めた規制の執行を一部見合わせたことで、これまではマレーシアなど第三国にある拠点への輸出が容認されていました。ロイター通信によ