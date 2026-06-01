リハビリプログラムを中断していたドジャースの剛腕、ブルスター・グラテロル投手（２７）が３１日（日本時間１日）、自身のインスタグラムに悲壮な覚悟をつづった。２０２３年に６８試合に登板して防御率１・２０。最速１６５キロの剛速球を武器に相手をねじ伏せてきたが、翌２４年は故障に泣かされ、２５年は右肩を手術した影響で全休していた。今季はマイナーでリハビリに取り組んでいたが、５月中旬に背中の異常を訴えてス