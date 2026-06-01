現役時代は近鉄、中日、西武でプレーした金村義明氏が１日、ＭＢＳラジオ「金村義明のええかげんにせぇ〜！」に出演。リスナーから母校の報徳学園（兵庫）が春季近畿大会を制したメッセージが届き「逐一、僕らはＯＢ会がＬＩＮＥで（速報を）流してくれる。ものすごく情報が速い。あと２か月後の大会で（結果が）出てほしいよね」と後輩たちへ祝福とともにエールを送った。金村氏は２２年１２月にも報徳学園で児童を対象に野球