タレントの伊集院光（58）が1日、月曜レギュラーを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。ダイエットに成功したと明かした。この日はゲストに1994年に放送開始し、33年目に入った同局（現在はCSフジテレビTWO）「はやく起きた朝は…」に出演する磯野貴理子、松居直美、森尾由美を迎え、番組出演者、観覧者からの悩み相談を行った。磯野は「自分ではベスト体重だと思っていても、“太りすぎだよ、危ない