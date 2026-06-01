バス停付近の路上で男性の顔をナイフで切りつけ、殺人未遂の現行犯で逮捕された男。ことの発端は、バスの車内での「新聞の読み方」を巡るトラブルだった可能性が。1日、50代の男性をナイフで殺害しようとした疑いで警視庁に現行犯逮捕されたのは、東京・大田区に住む無職・石井富夫容疑者（75）です。その素顔とは…。石井容疑者を知る近隣住民：（Q.石井容疑者について）いつも朝になると、ここら辺一帯をきれいに掃除してて、い