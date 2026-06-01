5月30日（土）に放送された『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』では、日本の南極観測70周年を記念して、南極観測を支援する「砕氷艦しらせ」が特集された。5カ月間も海上生活を送る観測隊員たちの食事に、スタジオの芦田愛菜とサンドウィッチマンは興味津々。おいしそうなメニューのなかには、誰もが大好きなスイーツもあり…。【映像】芦田愛菜＆サンドも食べたがった、海自の絶品キーマカレー番組では、2023年10月の放