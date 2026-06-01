北海道コンサドーレ札幌は31日、FWアマドゥ・バカヨコが国際親善試合に臨むシエラレオネ代表メンバーに選出されたことを発表した。1日以降はシエラレオネ代表に合流するため、今後のチーム活動には帯同しない。バカヨコはクラブを通じ、「シエラレオネの代表に招集していただけたことを嬉しく思います。特に今回の試合は自国での代表の試合開催が初めてで、新しいスタジアムでのゲームをとても楽しみにしています。また、この