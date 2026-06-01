Googleは今夏、米国外初となる直営店「Google Store 表参道」を東急プラザ表参道「オモカド」（東京都渋谷区）1階にオープンすると発表した。●米国外では初次なるステップと位置づける米国外で初となるGoogle Store 表参道では、旗艦店として、Googleのハードウェアやサービス、Google Pixelスマートフォン、Google Nest製品、Google Fitbit端末、アクセサリーなどのGoogle製品やパートナーブランドによる幅広い製品を取り