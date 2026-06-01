日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月1日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限7752(7407) 9月限89(89) TOPIX先物 6月限 12061( 12061) 9月限10(10) 日経225ミニ 6月限143697(143697